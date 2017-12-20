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  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Республики Корея знакомятся с культурой Центральной Азии
CA-NEWS (TM) - В Сеуле и Кванджу в рамках творческого цикла «История народной музыки Кореи и Центральной Азии» прошли концерты артистов стран Центрально-Азиатского региона. Организаторами цикла, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Корея государствами региона, выступили Корейский фонд и Культурный центр Азии, сообщает turkmenistan.ru.

Туркменистан была представлен солистами и коллективами Государственного культурного центра, национальной консерватории, Музыкально-драматического театра имени Нурмухаммета Андалиба и Дашогузской специальной школы искусств имени Махтумкули Гарлыева. В исполнении бахши (певцов-сказителей) и эстрадных артистов прозвучали народные и современные песни.

В фойе Национального музея в Сеуле была развернута книжная выставка, на которой были представлены издания стран Центральной Азии. Национальная экспозиция Туркменистана, подготовленная при поддержке туркменского посольства, познакомила корейцев с достижениями современного Туркменистана и его историко-культурными достопримечательностями.

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