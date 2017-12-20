США вынесут на рассмотрение СБ ООН вопрос поставок Ираном оружия хуситам

CA-NEWS (CA) - США рассматривают различные меры, которые предложат Совету Безопасности ООН в качестве ответа на поставки Ираном оружия хуситам в Йемене, в Вашингтоне не сомневаются в причастности Ирана к снабжению повстанцев, которые обстреливают ракетами Саудовскую Аравию, заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

СБ ООН во вторник рассматривает последний доклад генерального секретаря ООН по выполнению резолюции 2231, поддержавшей достигнутое "шестеркой" и Ираном соглашение, передает РИА Новости.

"На основании нарушений, (отмеченных) в докладе генерального секретаря есть несколько опций, которые мы можем использовать для оказания давления на Иран, чтобы привести в порядок их поведение. Совет Безопасности мог бы усилить положения резолюции 2231. Мы могли бы принять новую резолюцию, которая ясно запретит Ирану заниматься любой деятельностью, связанной с баллистическими ракетами. Мы можем изучить возможные санкции против Ирана в ответ на его явные нарушения оружейного эмбарго в отношении Йемена. Мы могли бы привлечь к ответственности Корпус Стражей Исламской революции за нарушения многих резолюций Совета Безопасности", — заявила Хейли.

Она подчеркнула, что "в ближайшие дни" делегация США продолжит изучать эти и другие варианты "с нашими коллегами".

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На прошлой неделе Хейли представила в Вашингтоне фрагменты ракеты иранского производства, заявив, что снаряд был запущен хуситами из Йемена по аэропорту Эр-Рияда. В своем выступлении Хейли также ссылалась на новый доклад генсека ООН. По ее словам, документ указывает на то, что "Иран нелегально поставляет опасное оружие хуситам в Йемене", что является нарушением резолюций СБ ООН (2231 и 2216 — запрещающей поставки оружия хасидам).

Однако, согласно распространенному на прошлой неделе четвертому докладу, ООН продолжает изучать информацию о баллистических ракетах, которые были запущены по территории Саудовской Аравии йеменскими хуситами в этом году. В документе отмечается, что после появления информации о возможной передаче Ираном баллистических ракет, их компонентов или связанных технологий хуситам в Йемене, которые могли использоваться при ракетных пусках по территории Саудовской Аравии 22 июля и 4 ноября 2017, секретариат изучил фрагменты баллистической ракеты.