Facebook запускает систему распознавания лиц
- Азия и мир, общество
- 15:52, 20 декабря 2017
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CA-NEWS (CA) - Социальная сеть «Фейсбук» запускает программу распознавания лиц. Система будет рассылать уведомления о каждой новой загружаемой фотографии всем пользователям, которых на ней распознает — даже если прямо они на снимке не отмечены.
Правда, фото, выложенные в ограниченный доступ, не будут учитываться, сообщает euronews.
Подчёркивается, что в первую очередь такой замысел призван бороться с самозванцами — теми, кто ставит чужую фотографию на свой аватар.
Кроме того, программа поможет улучшить описания фотографий: такие тексты, читаемые системой вслух, предназначены для слабовидящих пользователей.
Широкую проверку новой возможности провели в США в ноябре.
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