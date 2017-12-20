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  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Facebook запускает систему распознавания лиц
CA-NEWS (CA) - Социальная сеть «Фейсбук» запускает программу распознавания лиц. Система будет рассылать уведомления о каждой новой загружаемой фотографии всем пользователям, которых на ней распознает — даже если прямо они на снимке не отмечены.

Правда, фото, выложенные в ограниченный доступ, не будут учитываться, сообщает euronews.

Подчёркивается, что в первую очередь такой замысел призван бороться с самозванцами — теми, кто ставит чужую фотографию на свой аватар.

Кроме того, программа поможет улучшить описания фотографий: такие тексты, читаемые системой вслух, предназначены для слабовидящих пользователей.

Широкую проверку новой возможности провели в США в ноябре.

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