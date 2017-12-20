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  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Белоруссия отказалась от импорта российской электроэнергии
CA-NEWS (CA) - Минск откажется от импорта российской электроэнергии, заявил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.

"Мы завершили переговоры с Россией. По тем ценам, которые нам предлагает Россия, мы не будем покупать, будем собственной выработкой замещать. С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии", — сказал министр, выступая в парламенте.

При этом в "Интер РАО" отметили, что готовы поставлять электроэнергию в Белоруссию, в том числе и помесячно, при условии экономической целесообразности, сообщает РИА Новости.

За январь-июнь Белоруссия снизила импорт электроэнергии на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,06 миллиарда кВт/ч, всего до января планируется закупить у России 2,56 миллиарда кВт/ч.

Ранее Белоруссия планировала отказаться от импорта электроэнергии в 2020 году, после ввода в эксплуатацию блоков строящейся БелАЭС, и даже рассмотреть варианты экспорта.

В ноябре в белорусском Минэнерго заявили, что сейчас страна импортирует электроэнергию в основном во время ремонта генерирующих мощностей. Замглавы ведомства Михаил Михадюк заверил, что Минск в состоянии обеспечить себя электроэнергией. "Но некоторые мощности строились в 70-80-е. <…> Для нас более выгодно купить, чем на старых мощностях замещать", — добавил он.

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