В США женщина родила ребенка из замороженного 24 года назад эмбриона

- Жительница американского штата Теннесси родила здорового ребенка после процедуры оплодотворения. Эмбрион, который поместили в ее матку, находился в замороженном состоянии последние 24 года. Несмотря на длительную и глубокую заморозку, эмбрион прекрасно прижился и на свет появилась девочка. Родители назвали ее Эммой.

26-летняя мать ребенка Тина Гибсон забеременела в марте 2017 года. Ее муж назвал новорожденную чудом, сообщает SBC News.

Она выглядит прекрасно. Может, потому что все эти годы была заморожена,

говорит молодой отец Бенджамин Гибсон.

Ученые из Университета Теннесси считают это рождение уникальным. Эмбрион был заморожен в 1992 году, через некоторое время после рождения самой Тины Гибсон. Можно сказать, что мать старше своей дочери всего на полтора года, пишет ФАН.

Доктор Джеффри Кинан из медцентра NEDC считает, что история успешного развития этого замороженного эмбриона — «призыв ко всем парам, чтобы рассмотреть этот жизнеутверждающий вариант для своих эмбрионов».

В прошлом году чудо рождения произошло в Польше уже после смерти матери ребенка. Когда женщина была на 17-й неделе беременности, врачи констатировали у нее смерть мозга из-за рака, но приняли решение спасти ребенка. Спустя 55 дней после смерти матери врачи решили, что мальчик уже может появиться на свет. Малыш родился благодаря кесареву сечению. Он весил всего один килограмм, но уже через два месяца новорожденного выписали домой.

Ранее «Ридус» писал о 45-летней Джули Брэлфорд из Великобритании. Она родила собственного внука, став суррогатной матерью для своей дочери. Ее дочка Джессика осталась бесплодной в результате рака шейки матки. Прежде чем начать химиотерапию, три года назад девушка заморозила несколько яйцеклеток, которые и были использованы для зачатия.

За право использовать биоматериал своей дочери борется и другая британка. 59-летняя женщина уже пять лет добивается решения суда, которое бы позволило ей провести искусственное оплодотворение яйцеклеток ее дочки, умершей в 2011 году от рака кишечника. Ее дочь также заморозила свои яйцеклетки и попросила родителей использовать их в случае ее смерти. Так как просьба не была оформлена юридически, клиника отказалась выдавать биоматериал родителям умершей.