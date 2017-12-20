Пассажиры «Туркменских авиалиний» жалуются на вскрытые чемоданы и пропажу сигарет из багажа

- «Туркменские авиалинии» выполняют ряд популярных транзитных перелетов через Ашхабад. Например, рейс Москва-Ашхабад-Бангкок популярен среди отправляющихся на отдых россиян, а из Лондона в индийский Амритсар часто летают британцы индийского происхождения.

«Хроника Туркменистана» решила выяснить, что нравится, а что нет, клиентам «Туркменских авиалиний» со всего мира и не зря ли президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил 10 ноября выговор с последним предупреждением их главе Доврану Сабурову за допущенные недостатки в работе.

На крупнейшем в мире сайте о путешествиях Tripadvisor рейтинг «Туркменских авиалиний» составляет 3,5 балла по пятибалльной шкале исходя из 89 отзывов пассажиров.

На сайте для поиска недорогих авиабилетов Airlines-inform этот рейтинг равен 4 из 5 на основе 1145 оценок.

Пользователи сайта SKYTRAX дали авиалиниям 4 балла из 10.

Путешественники недовольны тем, что в «Туркменских авиалиниях» отсутствует электронная покупка билетов и онлайн-регистрация. Хотя еще 9 июня этого года заместитель председателя Кабинета Министров Байрам Аннамередов отчитался о проводимых работах по двухэтапной организации онлайн-продажи авиабилетов «Туркменховаёллары».

Люди также недовольны хамством персонала в туркменских аэропортах и в очередях при регистрации.

Важно отметить, что начали возникать много жалоб на вскрытые чемоданы и пропажу вещей, в частности, сигареты. Возможно, это связано с тем, что в Туркменистане до сих пор продолжаются перебои с продажей табачных изделий.

При этом в своих отзывах путешественники отмечают относительную дешевизну билетов, профессионализм пилотов и чистые самолеты. Вместе с тем пассажиры жалуются на неработающие мониторы, на которых на самолетах других авиалиний можно смотреть кино или слушать музыку. А вот портрет президента, который есть в салоне каждого самолета, кажется людям забавным, отмечает издание.