В Монголии обнаружен древний саркофаг, окруженный таинственными надписями

- Группа археологов обнаружила странно расположенный памятник в восточной Монголии. Саркофаг окружен четырьмя каменными колоннами, каждая из которых покрыта тюркскими руническими надписями, расположенными на всей их площади. Как сообщается в пресс-релизе, раскопки проходили в период между 2015 и 2017 годами и проводились представителями Университета Осаки и Института истории и археологии Монгольской академии наук, сообщает портал ARD.

Обнаруженный саркофаг расположен в центре площади, образованной столбами. Человек, который, возможно, был похоронен там и которому посвящены надписи на окружающих столбах, занимал должность наместника короля или Ягбу, согласно пресс-релизу Университета Осаки.

До этого расследования, как сообщается, считалось, что подобные надписи были только в западном Улан-Баторе, столице Монголии. Такаши Осава, один из археологов, участвовавших в раскопках, относит захоронение ко времени «Билгээ хаан второго тюркского каганата» между 716 и 734 годами. Qaghan (или Хаан и Хаган) является титулом имперского ранга на монгольском и тюркском языках, равным статусу императора и является тем, кто правит Qaghanate или Хаганатом (империей).

Это открытие способствует лучшему пониманию динамики власти среди господствующих империй в регионе. Каганат - область, которой правит каган. Согласно Британской энциклопедии, Өгөөдэй хаан, сын Чингисхана, был первым монгольским правителем, называющим себя хаганом.

Согласно Осаве, человек, описанный в надписях, поднялся до уровня «главнокомандующего ... в восточной Монголии во время правления Тенгри Кагана с 734 по 741 год.

Наряду с описанием конкретных уроков из жизни этого человека, увековеченных в надписях на колоннах, Университет Осаки утверждает, что открытие данного памятника интересно и тем, что подтверждает: степь Донгойн Ширээ была центром восточно-тюркского каганата, местоположение которого ранее было неизвестно.

Этот памятник раскроет отношения правителей в восточной части Тюркского Каганата и их территорий, а также их политические и военные отношения с такими монгольскими племенами, как кидань, татабы и татары. Кроме того, расположение каменных столбов на плато также предоставит важную информацию для обсуждения религиозных идей и мировоззрения древних кочевников.