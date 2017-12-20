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  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Алматинские депутаты отказались от новогоднего корпоратива

CA-NEWS (KZ) - Депутаты Маслихата Алматы отказались от проведения новогоднего корпоратива и на эти деньги в размере $7700 закупили оборудование для детей с ДЦП, передает Tengrinews.kz.

Сертификат на приобретение оборудования для реабилитации детей-инвалидов представителям центра "Арди". "Было принято коллегиальное решение отказаться от проведения новогоднего корпоратива и вместо этого отправить собранные деньги на полезное дело, а именно: закупить необходимое оборудование для реабилитации детей центра "Арди". Они недавно получили новое здание и им необходимо новое оборудование. Поэтому, мы решили подарить его им. Новое оборудование придет в начале января 2018 года", - сказал депутат Маслихата Алматы Мухит Азирбаев.

Председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов "Арди" Асия Ахтанова рассказала, что на собранные депутатами средства приобретены гидромассажная ванна для лечения маленьких детей с диагнозом ДЦП и нарушением опорно-двигательного аппарата, а также специальные столики для мелкой моторики рук. По ее словам, гидротерапия - один из важнейших методов по реабилитации детей с ДЦП, опорно-двигательного аппарата и при других заболеваниях.

"Процедуры гидротерапии в комплексе с другими реабилитационными мероприятиями дают хороший результат. При ДЦП бывает поражения различной степени тяжести, различного состояния. Для реабилитации нужны упражнения мелкой моторики рук. Во время них поступают сигналы в центральную нервную систему, в головной мозг и идет комплексный реабилитационный эффект. Надеемся на значительное улучшение качества жизни физического состояния детей с ДЦП", - сказала Ахтанова.

По ее словам, в новое здание площадью 150 квадратных метров они переедут в марте следующего года. При его открытии руководство планирует увеличить расширить возможности для посещения детьми до 200 человек. Тогда как сегодня центр посещают 100 детей. Также в новом здании планируется открыть группу постоянного дневного пребывания для маленьких ребят и группу раннего вмешательства на 40-50 человек.

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Комментарии (2)
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maxximus
18:08, 20 декабря 2017
Нашим детям такое и не снилось
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catalea.17
18:01, 20 декабря 2017
Хороший пример для кыргызких депутатов
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