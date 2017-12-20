Парламент рассмотрит вопрос ратификации соглашения по проекту реабилитации Нурекской ГЭС

- Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана рассмотрит финансовое соглашение по проекту «Реабилитация Нурекской гидроэлектростанции, фаза 1» на предмет ратификации.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-службы нижней палаты таджикского парламента Мухаммадато Султонов, указанное соглашение будет рассматриваться в среду, 20 декабря на очередном заседании четвертой сессии Маджлиси намояндагон пятого созыва.

По словам М.Султонова, в повестку дня заседания включено три вопроса и все связаны с финансами. Депутатам предстоит рассмотреть финансовые соглашения по трем проектам в сферах энергетики и обеспечения устойчивости к природным опасностям, сообщает Авеста.

На предмет ратификации будут рассмотрены финансовые соглашения по проектам «Реабилитация Нурекской гидроэлектростанции, фаза 1», «Реабилитация и строительство высоковольтной линии электропередач 500 кВ в районах республиканского подчинения», и «Укрепление критически важной инфраструктуры для обеспечения устойчивости к природным опасностям».