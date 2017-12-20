Проданная за $141 млн. коллекция живописи Ци Байши установила рекорд на аукционе

- 17 декабря коллекция из 12 работ пейзажной живописи, созданных Ци Байши (1864 – 1957 гг.), современным художником – мастером рисунка тушью, ушла с молотка за 141 млн. долларов в Пекине в воскресенье вечером.

Как сообщает «Женьминь жибао», данная сумма установила рекорд по продажам картин Ци Байши, а коллекция свитков “Двенадцать ландшафтных пейзажей” стала самой дорогой среди китайских произведений искусства в мире.

Стартовая цена на коллекцию значилась 450 млн юаней, но в итоге их приобрели за 931,5 млн. юаней, включая оборотную комиссию. Рекордная продажа также сделала Ци первым китайским художником, чья работа была продана за более чем 100 млн. долларов на аукционе.

Написанные в 1925 году, все картины из коллекции имеют длину 1,8 м и ширину 47 см. На каждой картине изображен природный пейзаж с элегантной палитрой и подписаны созданной живописцем эпиграммой с именной печатью Ци Байши. Согласно газете China Daily, данная коллекция, в которой выражены тоска по дому и мечта о сельской идиллии, считается лучшими из работ Ци Байши за всю его жизнь.

Художник преподнес их как подарок Чэнь Цзылиню, его другу и известному в то время врачу. Затем картины перешли к частным коллекционерам.