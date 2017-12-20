Таджикистан технически готов экспортировать электроэнергию в Узбекистан

- Таджикистан располагает техническими возможностями для экспорта электроэнергии в соседний Узбекистан. Об этом сообщил депутатам Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана министр энергетики и водных ресурсов страны Усмонали Усмонзода.

Депутаты, на очередной сессии Маджлиси намояндагон в среду поинтересовались у главы Минэнерго страны относительно присоединения республики к единой электроэнергетической системе региона Центральной Азии.

По словам У. Усмонзода за последний год проводились несколько встреч с узбекскими энергетиками по данному вопросу. «На сегодняшний день Таджикистан технически готов наладить экспорт электроэнергии в соседнюю страну в летний период с будущего года. Это касается возможности соединения с северного региона страны. Однако для полного восстановления и соединения к единой электроэнергетической системе региона Центральной Азии необходимо провести ряд работ, в том числе на территории соседнего Узбекистана. Дело в том, что с введением в действие ряда энергетических объектов, в том числе эксплуатации ЛЭП-500 кВ, в Таджикистане изменилась энергетическая система», – пояснил министр.

По его словам, также необходимо восстановит 60 км высоковольтной линии электропередачи на территории Узбекистана для подключения подстанции «Гузар» (Узбекистан) к подстанции «Регар» в Таджикистане.

Таджикские энергетики ранее сообщали, что возможность соединения электроэнергетических линий Таджикистана с энергосистемой Узбекистана полностью изучена специалистами «Барки точик» и, что Таджикистан полностью готов к соединению от подстанции «Регар» до подстанций на территории Узбекистана, сообщает Авеста.

Тогда отмечалось, что две страны в прежние годы соединяли высоковольтные линии электропередачи 500 и 220 киловольт (ЛЭП 500 кВ и ЛЭП 220 кВ). Сейчас к соединению готовы ЛЭП 500 кВ от подстанции «Регар», а также четыре линии 220 киловольт на севере республики.