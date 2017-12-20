Шавкат Мирзиёев принял главу Турецкого агентства по сотрудничеству и координации

- Узбекистан, политика
- 17:57, 20 декабря 2017
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Стороны положительно оценили реализацию совместных с турецкими партнерами перспективных программ и проектов в сферах торговли, промышленности, инвестиционной, транспортной, туристической, медицинской, образовательной и других.
На встрече также отмечалось важное значение дальнейшего расширения деятельности ТИКА в Узбекистане и выведения ее на новый уровень. Сегодня агентством уже реализовано около 700 грантовых проектов на $23,6 млн.
«Особо была отмечена необходимость определения перспективных направлений двустороннего сотрудничества, системного развития деятельности ТИКА в Узбекистане на основе конкретных проектов», — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули важность скорейшей разработки и реализации соответствующей «дорожной карты», а также договорились о многократном увеличении количества проектов и программ, реализуемых в сферах экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, туризма и ряде других социально значимых направлениях.
Глава ТИКА выразил Мирзиёеву искреннюю благодарность за теплый прием и передал наилучшие пожелания президента Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министра Бинали Йылдырыма.