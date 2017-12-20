В Краснодаре гражданин Узбекистана убил соотечественника из-за отказа сыграть в теннис

- В Краснодаре 24-летний мужчина из Узбекистана предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю, мужчины работали и проживали на территории краснодарской транспортной компании. По версии следствия, вечером 24 августа 2017 года 24-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к 25-летнему знакомому, который играл в настольный теннис с намерением присоединиться, но получил отказ.

Разозлившись, он нанес несколько ударов ножом по телу соотечественника. Очевидцы вызвали медицинскую бригаду, но пострадавший скончался по пути следования в больницу в карете «скорой».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.