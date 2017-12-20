В Краснодаре гражданин Узбекистана убил соотечественника из-за отказа сыграть в теннис
- Узбекистан, происшествия
- 18:00, 20 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Краснодаре 24-летний мужчина из Узбекистана предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю, мужчины работали и проживали на территории краснодарской транспортной компании. По версии следствия, вечером 24 августа 2017 года 24-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к 25-летнему знакомому, который играл в настольный теннис с намерением присоединиться, но получил отказ.
Разозлившись, он нанес несколько ударов ножом по телу соотечественника. Очевидцы вызвали медицинскую бригаду, но пострадавший скончался по пути следования в больницу в карете «скорой».
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
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