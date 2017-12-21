ЕС просит ввести против России санкции на $1,6 млрд за несоблюдение решения ВТО

CA-NEWS (CA) - Европейский союз запросит разрешение на введение торговых санкций против России на сумму 1,39 миллиарда евро ($1,65 миллиарда) в год, сообщил блок в среду, обвинив Москву в несоблюдении решения Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении импорта свиноводческой продукции из ЕС, сообщает Reuters.

Блок направит запрос экспертной группе ВТО по урегулированию споров 3 января, дав старт новому раунду тяжб. В феврале ВТО отклонил апелляцию РФ на решение организации, поддержавшей иск ЕС о введенном Россией запрете на ввоз продукции свиноводства из стран блока.

В начале декабря Россия согласилась снять запрет на ввоз свинины из ЕС, однако блок сообщил, что Москва этого не сделала. Объем предлагаемых санкций равен общей стоимости экспорта соответствующей продукции в 2013 году с повышением на 15 процентов ежегодно.