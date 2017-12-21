РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
ЕС просит ввести против России санкции на $1,6 млрд за несоблюдение решения ВТО

CA-NEWS (CA) - Европейский союз запросит разрешение на введение торговых санкций против России на сумму 1,39 миллиарда евро ($1,65 миллиарда) в год, сообщил блок в среду, обвинив Москву в несоблюдении решения Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении импорта свиноводческой продукции из ЕС, сообщает Reuters.

Блок направит запрос экспертной группе ВТО по урегулированию споров 3 января, дав старт новому раунду тяжб. В феврале ВТО отклонил апелляцию РФ на решение организации, поддержавшей иск ЕС о введенном Россией запрете на ввоз продукции свиноводства из стран блока.

В начале декабря Россия согласилась снять запрет на ввоз свинины из ЕС, однако блок сообщил, что Москва этого не сделала. Объем предлагаемых санкций равен общей стоимости экспорта соответствующей продукции в 2013 году с повышением на 15 процентов ежегодно.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×