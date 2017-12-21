Конгресс США одобрил налоговую реформу

- Члены палаты представителей США на повторном голосовании одобрили проект масштабной налоговой реформы. За предложение было отдано 224 голоса, против - 201, сообщает Би-би-си.

Ранее во вторник проект налоговой реформы поддержал сенат США. Документ направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Палата представителей одобрила проект реформы еще накануне, однако из-за процедурных проблем голосование пришлось провести еще раз.

Против принятия проекта выступали демократы. Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер предупредил республиканцев, что они заплатят за "отвратительный закон" на выборах в следующем году.

Документ предусматривает бессрочное снижение корпоративного налога с 35% до 20%, а в будущем зарубежную прибыль американских компаний предполагается практически полностью освободить от налогов.

Большую часть американцев с разными уровнями дохода ждут незначительные налоговые послабления до 2026 года.

Некоторые противники законопроекта отмечают, что он отменяет обязательное получение страховки, предусмотренное программой Obamacare для большинства налогоплательщиков.

По подсчетам управления конгресса США по бюджету, эта мера приведет к увеличению страховых премий и оставит 13 миллионов людей без страховки к 2027 году.

Реформа системы налогооблажения была одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.