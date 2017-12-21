Президент Узбекистана и министр обороны Китая обсудили развитие военного сотрудничества

- Узбекистан, политика
- 9:25, 21 декабря 2017
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Шавкат Мирзиёев отметил активизацию контактов между Узбекистаном и Китаем на различных уровнях и расширение продуктивного взаимодействия. Он отметил, что это обеспечивает высокую динамику и последовательное укрепление отношений всестороннего стратегического партнёрства между двумя государствами.
В ходе встречи Шавкат Мирзиёев и Чан Ваньцюань обсудили состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности.
Чан Ваньцюан дал высокую оценку реализуемым реформам по повышению потенциала Вооруженных Сил и укреплению обороноспособности Узбекистана. Китайский министр подчеркнул готовность китайской стороны к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства в этой сфере.