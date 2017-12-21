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  21 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана и министр обороны Китая обсудили развитие военного сотрудничества
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 декабря принял члена Государственного совета, министра обороны КНР Чан Ваньцюаня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев отметил активизацию контактов между Узбекистаном и Китаем на различных уровнях и расширение продуктивного взаимодействия. Он отметил, что это обеспечивает высокую динамику и последовательное укрепление отношений всестороннего стратегического партнёрства между двумя государствами.

В ходе встречи Шавкат Мирзиёев и Чан Ваньцюань обсудили состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Чан Ваньцюан дал высокую оценку реализуемым реформам по повышению потенциала Вооруженных Сил и укреплению обороноспособности Узбекистана. Китайский министр подчеркнул готовность китайской стороны к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства в этой сфере.

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