В Астане на нескольких улицах не будет электроэнергии

CA-NEWS (KZ) - В Астане на нескольких улицах 21 декабря будет прекращена подача электроэнергии, сообщает пресс-служба медиацентра столичного акимата.

По данным «Астана-РЭК», в четверг с 09:00 до 18:00 (по местному времени) будет прекращена подача электроэнергии в связи с заменой оборудования.

Работы будут проводиться в поселке Промышленном по улице Кокарал и улице Атамура с 09:00 до 14:00, по улице 187, дом 14/4, 16/4 — с 09:00 до 18:00, по улице Байсеитовой, 7-33, 51-57, улице Конституции, 21, улице Баркытбел, 28.

Также, электроэнергии не будет в поселке Коктал по улице Байконур, улице Естай, улице Енлик Кебек, 3 — с 09:00 до 13:00, по улице Бесагаш, 5 — с 14:00 до 18:00, по улице Герцена, 6 — с 14:30 до 18:00, по улице Кенесары, 57 — с 14:00 до 18:00, по улице Сауран, 5-7, улице Жубан-ана, 8, улице Аягоз, 1, улице Жанибек, Керей хандар, 9 — с 09:00 до 18:00.