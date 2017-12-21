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  21 декабря 2017
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Назначен замдиректора службы внешней разведки Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Заместителем директора службы внешней разведки «Сырбар» назначен Бахытжан Найзабеков, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением от 20 декабря 2017 года главы государства Найзабеков Бахытжан Еренсизович назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар», - говорится в сообщении.

«Сырбар» - непосредственно подчиненный президенту Казахстана специальный государственный орган, образованный указом президента от 17 февраля 2009 года и являющийся составной частью системы обеспечения безопасности и суверенитета Казахстана.

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