Назначен замдиректора службы внешней разведки Казахстана
CA-NEWS (KZ) - Заместителем директора службы внешней разведки «Сырбар» назначен Бахытжан Найзабеков, сообщает пресс-служба Акорды.
«Распоряжением от 20 декабря 2017 года главы государства Найзабеков Бахытжан Еренсизович назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар», - говорится в сообщении.
«Сырбар» - непосредственно подчиненный президенту Казахстана специальный государственный орган, образованный указом президента от 17 февраля 2009 года и являющийся составной частью системы обеспечения безопасности и суверенитета Казахстана.
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