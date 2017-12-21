Делегация Жогорку Кенеша Кыргызстана посетила Самарканд
- Узбекистан, политика
- 9:45, 21 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - Делегация во главе с Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Д.Джумабековым 20 декабря посетила город Самарканд, сообщает УзА.
Гости посетили комплекс Хазрати Хизр, место упокоения первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, почтили его память. Осуществленная в комплексе созидательная, благоустроительная работа, величественный мавзолей, исполненный в национальном стиле, другие сооружения произвели большое впечатление на гостей, отмечает агентство.
Делегация Кыргызстана посетила также комплекс Имама Бухари, площадь Регистан, мавзолей Амира Темура, обсерваторию Улугбека и другие исторические памятники.
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