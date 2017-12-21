Вывезшая из Узбекистана музейные ценности крымчанка приговорена к условному сроку (видео)

- Вывезшая из Узбекистана музейные ценности крымчанка приговорена к трем годам лишения свободы условно. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму.

«Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил крымчанке, вывезшей из Узбекистана музейные ценности, наказание в виде трех лет лишения свободы, которое применено условно. Культурные ценности будут возвращены Республике Узбекистан после вступления приговора в законную силу», – говорится в сообщении.

По данным следствия, крымчанка, не получив разрешения компетентных органов Узбекистана, отправила в контейнере в Крым музейные ценности, общей стоимостью 1,2 млн рублей. При осмотре контейнера таможенники и сотрудники ФСБ обнаружили 29 рукописей на арабском языке, а также 16 керамических изделий. Разрешения на ввоз музейных ценностей крымчанка также не получала.

Судили женщину по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере). Задержали ее 3 ноября этого года. Дело было передано в суд 5 декабря.