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  21 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Члена ОПГ из Казахстана задержали в Ташкенте

CA-NEWS (KZ) - Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкенте казахстанца, объявленного в розыск, пишет Sputnik Узбекистан.

Сотрудники главного управления внутренних дел Ташкента разработали оперативный план по аресту разыскиваемого. Задержанный подозревается в незаконном изготовлении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Выяснилось, что гражданин Казахстана ранее был неоднократно судим и является членом организованной преступной группировки.

В Казахстане в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции.

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