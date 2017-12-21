Глава ФСБ России рассказал о «шпионских приборах» в американских грузах из Центральной Азии в 2003 году

- В грузах, которые приходили в Россию в 2003 году по железной дороге из Центральной Азии, спецслужбы США разместили более 150 приборов электронной разведки. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» глава ФСБ Александр Бортников.

«В 2003 году вскрыта шпионская деятельность спецслужб США, которые разместили в железнодорожных контейнерах с грузами для нужд американских подразделений в Центральной Азии средства электронной разведки», - отметил он.

«А ведь разрешение на транзит этих составов по нашей территории было актом доброй воли российского руководства по отношению к Вашингтону. Мы выявили и изъяли более полутора сотен шпионских приборов. Дело завершилось международным скандалом и нотой протеста МИД России», - рассказал главы ФСБ РФ.

Контейнеры следовали через территорию России транзитом в регионы Центральной Азии во время войны в Афганистане.

По его словам, иностранные спецслужбы и сейчас «стремятся проникнуть во все сферы деятельности» России. С 2012 года по настоящее время в России были осуждены 137 кадровых сотрудников иностранных спецслужб и их агентов. Кроме того, в результате «мероприятий по защите сведений, составляющих гостайну», осуждены 140 человек, рассказал глава ФСБ.