Глава ФСБ России рассказал о «шпионских приборах» в американских грузах из Центральной Азии в 2003 году

- Азия и мир, политика
- 10:27, 21 декабря 2017
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«В 2003 году вскрыта шпионская деятельность спецслужб США, которые разместили в железнодорожных контейнерах с грузами для нужд американских подразделений в Центральной Азии средства электронной разведки», - отметил он.
«А ведь разрешение на транзит этих составов по нашей территории было актом доброй воли российского руководства по отношению к Вашингтону. Мы выявили и изъяли более полутора сотен шпионских приборов. Дело завершилось международным скандалом и нотой протеста МИД России», - рассказал главы ФСБ РФ.
Контейнеры следовали через территорию России транзитом в регионы Центральной Азии во время войны в Афганистане.
По его словам, иностранные спецслужбы и сейчас «стремятся проникнуть во все сферы деятельности» России. С 2012 года по настоящее время в России были осуждены 137 кадровых сотрудников иностранных спецслужб и их агентов. Кроме того, в результате «мероприятий по защите сведений, составляющих гостайну», осуждены 140 человек, рассказал глава ФСБ.