Коалиция против пыток выступила в защиту главы таджикских КВНщиков

- Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане выразила серьезную озабоченность в связи с задержанием Хайрулло Мирсаидова, независимого журналиста и руководителя таджикской команды КВН. Об этом говорится в заявлении организации от 20 декабря.

«5 декабря Хайрулло Мирсаидова пригласили в прокуратуру Согдийской области для проведения беседы, в тот же день он был задержан. 8 декабря прокуратурой Согдийской области было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК: (присвоение или растрата), (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), (заведомо ложный донос). В тот же день суд принял в его отношении меру пресечения в виде взятия под стражу», - отмечают в организации.

Коалиция призывает власти Таджикистана провести тщательное, объективное расследование по делу Хайрулло Мирсаидова, обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ адвоката к нему, провести проверку по заявлению журналиста, опубликованному в СМИ 8 ноября. Кроме того, правозащитники просят соблюдать власти национальные и международные нормы и отказаться от практики преследования журналистов и давления за критику и их профессиональную деятельность.

На днях Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists) призвал власти Таджикистана немедленно освободить Хайрулло Мирсаидова. В организации считают обвинения надуманными.

Ранее Хайрулло Мирсаидов рассказал о своем конфликте с местными властями, которые обвиняют его в присвоении выделенных для команды КВН бюджетных средств. "Я 8 ноября был вынужден обратиться к президенту Рахмону, генпрокурору и председателю Согдийской области и проинформировать их о проблемах, с которыми команда столкнулась по вине местных коррумпированных чиновников", - сообщил он.