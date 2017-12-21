Кыргызстан поставит Узбекистану 550 млн кВт/ч энергии

- С 15 декабря Кыргызстан начал поставку электроэнергии в Узбекистан согласно договору, подписанному в Ташкенте 5 октября во время визита Алмазбека Атамбаева, занимавшего тогда пост президента Кыргызстана.

Как сообщило УзА, с декабря по март предусмотрено поставить 550 миллионов кВт/часов электроэнергии. До настоящего времени принято 3,7 миллиона кВт/часов, и суточный объем поставки возрастает.

«Электроэнергия поставляется Национальной электрической сетью Кыргызстана, — сообщили УзА в компании „Узбекэнерго“. — Это обеспечит согласованность водного и энергетического режимов в Центральной Азии и станет вкладом в развитие наших стран».

Энергосистема Узбекистана работает во взаимосвязи с энергосистемами Кыргызстана, Казахстана, России и других стран СНГ. Процесс осуществляется через линии напряжением 220 и 500 кВ. Малая станция «Лочин» в Ферганской долине связана с энергосистемой Кыргызстана линией в 500 кВ. В областях долины действуют семь 220-киловольтных и две 110-киловольтных межгосударственных сетей. Кроме того, линии 220 и 500 кВ от Ташкентской теплоэлектростанции связывают энергосистемы Казахстана и Узбекистана, обеспечивая их согласованную работу.

Таким же образом связаны энергетические системы Кыргызстана и Казахстана. В результате между Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном действует энергетическое кольцо, позволяющее обеспечивать оптимальные энергетические режимы работы, передает gazeta.uz.

В дальнейшем для увеличения поставки энергии в Афганистан намечено построить 500-киловольтную линию в Сурхандарьинской области. Кроме того, «Узбекэнерго» планирует установить сотрудничество с энергосистемой Таджикистана. К настоящему времени Узбекистаном подготовлены линии 220 и 500 кВ. Энергосистемой Таджикистана реализуются проекты, направленные на использование противоаварийной автоматики и релейной защиты. После завершения этих проектов в 2018 году планируется наладить параллельную работу энергосистем.

Запланировано также сотрудничество с энергосистемой Туркменистана, что позволит использовать энергосистему Узбекистана для транзита туркменской электроэнергии в другие регионы.