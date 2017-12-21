«Узбекэнерго» начнет работу с энергосистемой Таджикистана в 2018 году

- Таджикистан, экономика
- 10:39, 21 декабря 2017
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- Обновлено: 10:58, 21 декабря 2017
"Узбекэнерго" планирует установить сотрудничество с энергосистемой Таджикистана. К настоящему времени Узбекистаном подготовлены линии 220 и 500 кВ, сообщает УзА.
Энергосистемой Таджикистана реализуются проекты, направленные на использование противоаварийной автоматики и релейной защиты. После завершения этих проектов в 2018 году планируется наладить параллельную работу энергосистем.
Как отмечается в сообщении агентства, запланировано также сотрудничество с энергосистемой Туркменистана, что позволит использовать энергосистему Узбекистана для транзита туркменской электроэнергии в другие регионы.
Напомним, что Узбекистан в 2009 году вышел из единой энергосистемы Центральной Азии, после чего Таджикистан столкнулся с острой нехваткой электроэнергии в осенне-зимний период.