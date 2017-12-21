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  21 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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«Узбекэнерго» начнет работу с энергосистемой Таджикистана в 2018 году
Предыстория: Таджикистан технически готов экспортировать электроэнергию в Узбекистан
CA-NEWS (TJ) - Энергосистемы Узбекистана и Таджикистана могут наладить параллельную работу в 2018 году после восстановления инфраструктуры, заявило руководство АО "Узбекэнерго".

"Узбекэнерго" планирует установить сотрудничество с энергосистемой Таджикистана. К настоящему времени Узбекистаном подготовлены линии 220 и 500 кВ, сообщает УзА.

Энергосистемой Таджикистана реализуются проекты, направленные на использование противоаварийной автоматики и релейной защиты. После завершения этих проектов в 2018 году планируется наладить параллельную работу энергосистем.

Как отмечается в сообщении агентства, запланировано также сотрудничество с энергосистемой Туркменистана, что позволит использовать энергосистему Узбекистана для транзита туркменской электроэнергии в другие регионы.

Напомним, что Узбекистан в 2009 году вышел из единой энергосистемы Центральной Азии, после чего Таджикистан столкнулся с острой нехваткой электроэнергии в осенне-зимний период.

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