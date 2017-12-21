Сербия рассчитывает подписать с ЕАЭС соглашение о зоне свободной торговли

- Сербия рассчитывает на подписание соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил президент страны Александр Вучич.

"Мы над этим уже долгое время работаем, мы хотим (соглашение о ЗСТ), хотя у нас уже есть по большому числу продуктов режим свободной торговли. Новое соглашение внесло бы вклад в наши отношения", — цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, в данный момент проблем с подписанием такого соглашения нет. Он отметил, что соглашение может быть аналогичным или идентичным тем, которые уже подписали другие страны с ЕАЭС.

Он отметил, что такое развитие событий было бы в общих интересах, пояснив, что у Сербии хорошее географическое положение, есть режим свободной торговли с целым рядом стран.