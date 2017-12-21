Монголия присоединилась к инициативе против загрязнения воздуха, обязуясь сократить вредные выбросы к 2030 году

CA-NEWS (MNG) - Монголия присоединилась к 100 участникам инициативы #BreatheLife против загрязнения воздуха. Каждая из подписавшихся сторон обязуется сократить загрязнение воздуха до безопасного уровня к 2030 году.

Ранее соощалось, что в Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достиг критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

В столице Монголии проживают около 1,3 млн. жителей. Каждую зиму, жители города Улан-Батор страдают от загрязнения воздуха, вызванного ростом жилых районов районов, где люди живут, не имея доступа к системе центрального отопления зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

В свою очередь, правительство Монголии приняло решение о предоставлении бесплатной электроэнергии для жителей жилых районов Улан-Батора с целью снижения вредных выбросов.

Всего в работе Ассамблеи приняли участие 4 тыс. государственных руководителей, министров, бизнесменов, представителей ООН, общественных организаций, активистов и знаменитостей. Впервые на ассамблее ООН по окружающей среде министры окружающей среды подписали совместную декларацию. В декларации говорится что нации поддержат усилия по управлению, уменьшению и предотвращению загрязнения воздуха, земли, пресноводных ресурсов и морей, загрязнения окружающей среды, которое вредит нашей безопасности, нашей экономике, нашим экосистемам, нашим обществам и нашему здоровью.

Согласно документу, изменение поведения производителей и покупателей будет иметь ключевое значение для достижения чистоты на планете. Декларация призывает правительства продвигать «устойчивое экономическое производство» и устойчивый образ жизни. Странам предлагается упростить процессы вторичного использования и переработки товаров, чтобы сократить объемы отходов.

Также, ассамблеей были принято 13 рекомендательных резолюций и три решения. Среди них – шаги по действиям для борьбы с проблемами морского мусора и микропластика, загрязнения воздуха, отравления свинцом от красок и аккумуляторов, загрязнения почвы, защиты водных экосистем от загрязнения и управления загрязнением на территориях подвергшимся террористическим атакам, либо ставшими зонами конфликта.

Всего программа получила 2,5 млн обещаний от национальных правительств и компаний, а также 88 тыс. - от отдельных граждан. Если выполнить все обязательства, 1,49 млрд людей будут дышать чистым воздухом, одна треть береговой линии будет очищена.

Согласно декларации, ежедневно девять из десяти человек вдыхают воздух, уровень загрязнения которого превышает нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Загрязнение воздуха провоцируют выхлопные газы автомобилей, выбросы предприятий и отопление домов углем и древесиной. Согласно докладу, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, из-за загрязненного воздуха в 2015 г. умерли 6,4 млн человек. Без ужесточения контроля, согласно прогнозам специалистов, к 2060 г. по той же причине ежегодно будет погибать до 9 млн людей.

Ежегодно человечество направляет от 4,8 до 12,7 млн т пластика в океаны и производит более 40 млн т электронного мусора.