В США гражданина Казахстана приговорили к 15 годам за поддержку ИГ

- Казахстан, происшествия
- 10:57, 21 декабря 2017
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"Ранее сегодня в здании федерального суда Бруклина окружной судья Уильям Кунц приговорил гражданина Казахстана Ахрора Сайдахметова к 15 годам тюрьмы за сговор с целью оказания материальной поддержки запрещенной зарубежной террористической организации "Исламское государство", - информировала прокуратура.
Она уточнила, что "после отбытия наказания гражданин Казахстана будет выдворен из США".
Как утверждала прокуратура, 22-летний казахстанец вступил в сговор с другими лицами, жившими на территории Нью-Йорка, которым также были ранее предъявлены соответствующие обвинения. Речь идет о четырех гражданах Узбекистана.
Сайдахметов был задержан в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди в феврале 2015 года. Власти США заявили, что он пытался сесть на самолет, вылетавший в Турцию, а далее, предположительно, намеревался перебраться в Сирию. По данным прокуратуры, вместе с казахстанцем билет на самолет также приобрел гражданин Узбекистана Абдурасул Джурабоев. Обоих мужчин американские власти считают пособниками ИГ, которые были готовы совершить нападения на территории США.
Джурабоев признал свою вину в августе 2016 года. В случае признания вины ему также грозит до 15 лет лишения свободы.