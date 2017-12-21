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  21 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В США гражданина Казахстана приговорили к 15 годам за поддержку ИГ
CA-NEWS (KZ) - Гражданин Казахстана Ахрор Сайдахметов приговорен к 15 годам лишения свободы за сговор с целью оказания поддержки террористической группировке "Исламское государство". Об этом сообщила в среду прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк в уведомлении, поступившем ТАСС.

"Ранее сегодня в здании федерального суда Бруклина окружной судья Уильям Кунц приговорил гражданина Казахстана Ахрора Сайдахметова к 15 годам тюрьмы за сговор с целью оказания материальной поддержки запрещенной зарубежной террористической организации "Исламское государство", - информировала прокуратура.

Она уточнила, что "после отбытия наказания гражданин Казахстана будет выдворен из США".

Как утверждала прокуратура, 22-летний казахстанец вступил в сговор с другими лицами, жившими на территории Нью-Йорка, которым также были ранее предъявлены соответствующие обвинения. Речь идет о четырех гражданах Узбекистана.

Сайдахметов был задержан в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди в феврале 2015 года. Власти США заявили, что он пытался сесть на самолет, вылетавший в Турцию, а далее, предположительно, намеревался перебраться в Сирию. По данным прокуратуры, вместе с казахстанцем билет на самолет также приобрел гражданин Узбекистана Абдурасул Джурабоев. Обоих мужчин американские власти считают пособниками ИГ, которые были готовы совершить нападения на территории США.

Джурабоев признал свою вину в августе 2016 года. В случае признания вины ему также грозит до 15 лет лишения свободы.

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