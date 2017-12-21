Треть малых ГЭС, построенных в Таджикистане, не функционирует

- Таджикистан, экономика
- 11:05, 21 декабря 2017
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Накануне депутаты Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) спросили у министра энергетики и водных ресурсов страны Усмонали Усмонзода об эффективности деятельности малых ГЭС и причинах их простоя в некоторых регионах республики.
Глава Минэнерго подчеркнул, что на сегодняшний день из 283 построенных в стране малых ГЭС, 90 не функционируют вообще.
«Проблема в том что, в начале 2000-х годов, большая часть малых ГЭС строилась без учета реалии местности. Например, в Шахринавском районе две малые ГЭС «Точ» и «Чептура» не работают из-за нехватки воды – зимой воды совсем нет, летом вода уходит на нужды аграрного сектора», – подчеркнул министр.
В свою очередь спикер парламента Шукурджон Зухуров отметил, что в свое время Минэнерго, рапортуя об их возведении, называло это «достижением».
«Сегодня получается, что малые ГЭС строились на не исследованных, не проверенных местах, и в результате 90 из них не работает», – подчеркнул Шукурджон Зухуров.