РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Треть малых ГЭС, построенных в Таджикистане, не функционирует
CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане практически не функционирует треть построенных малых гидроэлектростанций, переадет Авеста.

Накануне депутаты Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) спросили у министра энергетики и водных ресурсов страны Усмонали Усмонзода об эффективности деятельности малых ГЭС и причинах их простоя в некоторых регионах республики.

Глава Минэнерго подчеркнул, что на сегодняшний день из 283 построенных в стране малых ГЭС, 90 не функционируют вообще.

«Проблема в том что, в начале 2000-х годов, большая часть малых ГЭС строилась без учета реалии местности. Например, в Шахринавском районе две малые ГЭС «Точ» и «Чептура» не работают из-за нехватки воды – зимой воды совсем нет, летом вода уходит на нужды аграрного сектора», – подчеркнул министр.

В свою очередь спикер парламента Шукурджон Зухуров отметил, что в свое время Минэнерго, рапортуя об их возведении, называло это «достижением».

«Сегодня получается, что малые ГЭС строились на не исследованных, не проверенных местах, и в результате 90 из них не работает», – подчеркнул Шукурджон Зухуров.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×