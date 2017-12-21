Туркменистанцы жалуются на неработающие за рубежом карты Visa

CA-NEWS (TM) - Туркменистанцы, находящиеся за пределами страны оказались в затруднительном положении из-за ограничений, введённых государственным банком внешнеэкономической деятельности страны, на использование платёжных карт Visa, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Платёжные карты Visa широко используются туркменистанцами, выезжающими за границу, а также семьями, чьи дети обучаются в вузах за пределами страны.

Как рассказали туркменистанцы, выехавшие в европейские страны и Турцию на данный момент не только нельзя снять наличные с банкомата, но туркменскими картами Visa также невозможно оплатить покупки или услуги.

Источники в правительстве сообщают о том, что Внешэкономбанк ввёл дополнительные ограничения поверх того, что уже имели место. Так ограничение по обналичиванию установлено в $25, а по безналичным транзакциям в пределах $100. Кроме этого, по словам собеседника из Внешэкономбанка, непосредственно знакомым с ситуацией, теперь туркменские финансовые власти отслеживают через какие зарубежные банки снимают наличность туркменские граждане и отправляют запрос на приостановку транзакций по туркменским платёжным картам. Именно с этим и связаны возникшие у туркменистанцев трудности, утверждает источник во Внешэкономбанке.

«Сейчас у тысяч владельцев карт Visa возникли проблемы. Это в основном те, кто находится в Турции. Но, насколько мне известно, в других странах также практически невозможно использовать наши платёжные карты. Это во первых связано с тем, что лимит сократили вдвое. То есть обналичивание не 50 долларов, как сообщали на прошлой неделе, а в 25 долларов, а безналичная оплата до $100. Но так как Внешка (Внешэкономбанк - ред.) накладывает комиссионные сборы, на самом деле лимит ещё меньше», - утверждает источник во Внешэкономбанке.

По просьбе «Азатлыка» туркменистанцы, находящиеся в Турции и в одной из европейских стран попробовали снять наличность и сфотографировать процесс. В обоих случаях, при попытке снять наличность в $25 и 25 евро на экранах банкоматов появлялось сообщение «транзакция была отменена, обратитесь в свой банк».

Человек, пытавшийся снять 25 евро, также утверждает, что не смог оплатить свой отель в европейском городе, где он находится.​

По словам источников, власти также отслеживают держателей карт, которые передают их через знакомых, уезжающих за границу, для обналичивания и конвертирования в валюту. Работник одного из министерств Туркменистана утверждает, что уже несколько десятков человек привлечены к административной ответственности.

«Во Внешке отслеживают через какие банки производятся оплаты по Visa, но также началась проверка и выявление через миграционную службу о клиентах банка через чьими карточками производится оплата за рубежом, устанавливают на самом ли деле данный клиент банка находиться за рубежом и если миграционная служба не подтверждает выезд данного лица за границу, то карточка сразу блокируется. Кроме того, известно, что многих оштрафовали», - утверждает работник министерства.

Информацию о выслеживании держателей карт, передающих свои платёжные карты через третьих лиц подтвердили и два других источника, непосредственно знакомых с ситуацией.

Карты Visa также активно используются туркменистанцами, выезжающими зарубеж для лечения. Но по словам работника министерства, теперь у таких граждан тоже могут возникнуть трудности.

«Теперь только на основании фактуры, выданного зарубежным мед-учреждением нельзя будет перевести деньги. Больному или его родным потребуется специальное разрешение минздрава о том, что «больного нельзя лечить в Туркменистане». Это очень размытое требование и его можно понимать как угодно, что открывает возможноть для коррупции в минздраве. Учитывая сколько больных сейчас ездят например, в Индию только для того чтобы поставили правильный диагноз, можно только представить какие проблемы это создаёт», - говорит источник Азатлыка.