Президент Туркменистана принял участие в новогодних торжествах

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжествах у новогодней ёлки, а также в церемонии открытия скульптуры Вепалы в Олимпийском городке, сообщает 20 декабря пресс-служба главы государства.

Глава государства побеседовал с детьми, участвующими в нынешнем торжестве, расспросил их об учебе, о том, кем хотят стать, когда вырастут, и пожелал всем ребятам исполнения новогодних желаний.

Поздравив всех участников церемонии с приближающимся Новым годом, который пройдет под знаком Собаки, а для туркменистанцев – алабая.

В ходе праздничного представления дети обратились к президенту с просьбой повести традиционный хоровод вокруг новогодней ёлки. С удовольствием откликнувшись на эту просьбу, глава государства разделил с детворой веселье и радость всеми любимого праздника, говорится в сообщении.