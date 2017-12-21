РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Туркменистана принял участие в новогодних торжествах

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжествах у новогодней ёлки, а также в церемонии открытия скульптуры Вепалы в Олимпийском городке, сообщает 20 декабря пресс-служба главы государства.

Глава государства побеседовал с детьми, участвующими в нынешнем торжестве, расспросил их об учебе, о том, кем хотят стать, когда вырастут, и пожелал всем ребятам исполнения новогодних желаний.

Поздравив всех участников церемонии с приближающимся Новым годом, который пройдет под знаком Собаки, а для туркменистанцев – алабая.

В ходе праздничного представления дети обратились к президенту с просьбой повести традиционный хоровод вокруг новогодней ёлки. С удовольствием откликнувшись на эту просьбу, глава государства разделил с детворой веселье и радость всеми любимого праздника, говорится в сообщении.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×