РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Сенаторы Узбекистана утвердили госбюджет на 2018 год
CA-NEWS (UZ) - Сенат Олий Мажлиса Узбекистана 20 декабря одобрил государственный бюджет страны на 2018 год с профицитом в размере 0,02% ВВП, сообщает УзА.

ВВП в 2018 году прогнозируется в размере 290,6 триллиона сумов ($35,8 млрд), дефлятор ВВП составляет 14,1 процента, индекс потребительских цен 12–13 процентов. Параметры Государственного бюджета прогнозируются с профицитом 0,02 процента к ВВП.

В 2018 году расходы, направленные на социальную сферу, составят 34,7 триллиона сумов ($4,28 млрд). На реализацию принятых государственных программ предлагается направить более 8,5 триллиона сумов (более $1 млрд). На оснащение дошкольных образовательных учреждений в рамках Программы по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017– 2021 годы предусматривается направить 815 миллиардов сумов (более $100 млн) или почти в 3 раза больше, чем в 2017 году.

На выполнение жилищно-коммунальных работ будет выделено 230,3 миллиарда сумов ($28, 4 млн).

С целью повышения обеспеченности лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения учреждений здравоохранения предусмотрены средства в объеме 915,4 миллиарда сумов (более $112,9 млн) или в 2,5 раза больше, чем предусмотрено в параметрах 2017 года.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×