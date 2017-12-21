Сенаторы Узбекистана утвердили госбюджет на 2018 год

- Сенат Олий Мажлиса Узбекистана 20 декабря одобрил государственный бюджет страны на 2018 год с профицитом в размере 0,02% ВВП, сообщает УзА.

ВВП в 2018 году прогнозируется в размере 290,6 триллиона сумов ($35,8 млрд), дефлятор ВВП составляет 14,1 процента, индекс потребительских цен 12–13 процентов. Параметры Государственного бюджета прогнозируются с профицитом 0,02 процента к ВВП.

В 2018 году расходы, направленные на социальную сферу, составят 34,7 триллиона сумов ($4,28 млрд). На реализацию принятых государственных программ предлагается направить более 8,5 триллиона сумов (более $1 млрд). На оснащение дошкольных образовательных учреждений в рамках Программы по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017– 2021 годы предусматривается направить 815 миллиардов сумов (более $100 млн) или почти в 3 раза больше, чем в 2017 году.

На выполнение жилищно-коммунальных работ будет выделено 230,3 миллиарда сумов ($28, 4 млн).

С целью повышения обеспеченности лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения учреждений здравоохранения предусмотрены средства в объеме 915,4 миллиарда сумов (более $112,9 млн) или в 2,5 раза больше, чем предусмотрено в параметрах 2017 года.