Гражданин Таджикистана пытался попасть в Саратовскую область по паспорту близнеца

- В Саратовской области осужден 19-летний гражданин Таджикистана за попытку нелегального перехода через российско-казахстанскую границу. Инцидент произошел 11 ноября.

Никаких документов, разрешающих попасть в Россию, у молодого человека не было. Выйти из ситуации он решил оригинально: как только на пункте пропуска в Озинках его попросили предъявить документы, он отдал пограничникам паспорт своего брата-близнеца. Несмотря на фамильное сходство, обман был вскрыт.

- Пограничники тут же задержали нарушителя, поэтому границу он так и не пересёк, - рассказали КП-Саратов в пресс-центре областной прокуратуры Саратова.

Злоумышленника судили. Ему назначен штраф в 10 тысяч рублей.