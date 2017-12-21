Гражданин Таджикистана пытался попасть в Саратовскую область по паспорту близнеца
- Таджикистан, происшествия
- 12:03, 21 декабря 2017
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CA-NEWS (TJ) - В Саратовской области осужден 19-летний гражданин Таджикистана за попытку нелегального перехода через российско-казахстанскую границу. Инцидент произошел 11 ноября.
Никаких документов, разрешающих попасть в Россию, у молодого человека не было. Выйти из ситуации он решил оригинально: как только на пункте пропуска в Озинках его попросили предъявить документы, он отдал пограничникам паспорт своего брата-близнеца. Несмотря на фамильное сходство, обман был вскрыт.
- Пограничники тут же задержали нарушителя, поэтому границу он так и не пересёк, - рассказали КП-Саратов в пресс-центре областной прокуратуры Саратова.
Злоумышленника судили. Ему назначен штраф в 10 тысяч рублей.
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