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  21 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Стамбуле задержан гражданин Туркменистана, подозреваемый в двойном убийстве
CA-NEWS (TM) - В Стамбуле полиция задержала 30-летнего гражданина Туркменистана Гуртгельди К. подозреваемого в в двойном убийстве, сообщает турецкое издание Sondakika.

По данным следствия, подозреваемый кувалдой убил двух граждан Турции: 51-летнюю женщину из Грузии, в доме которой он работал, а также 61-летнего мужчину, которые работал садовником.

Причиной убийства, по его словам, стало то, что женщина не разрешила ему переновать дома. После совершения предполагаемого преступления мужчина забрал сотовые телефоны обоих жертв. Подозреваемый дал признательные показания.

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