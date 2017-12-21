Министр информации и коммуникаций Казахстана рассказал о ситуации с трансляцией российских телеканалов в стране

CA-NEWS (KZ) - Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев ответил на вопрос о ситуации с трансляцией российских телеканалов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Сенате в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций депутат Дарига Назарбаева попросила Даурена Абаева разъяснить ситуацию вокруг трансляции российских телеканалов в Казахстане.

"Не так давно был скандал по поводу отключения российских каналов. Разъясните, пожалуйста", - обратилась сенатор Дарига Назарбаева.

"Мы сейчас договорились с нашими российскими коллегами, что в январе-феврале мы проведем соответствующие консультации. До этого времени телеканалы не будут отключены. Но здесь вопрос только в экономической плоскости. Некоторые российские телеканалы поднимают тарифы на показ своей телепродукции на территории Казахстана. Показ той продукции, которая не пользуется большим спросом, к примеру, телеканал "Россия-Культура", поднимает тариф, наши частные кабельные операторы, у них есть право отказать от этого канала. Вопрос тут только в экономической плоскости, они поднимают тариф, наши смотрят на рейтинги этого телеканала и принимают решение о подключении", - пояснил ситуацию Даурен Абаев.

По словам министра инфомации и коммуникаций, данный вопрос будет и дальше решаться. "Мы приняли решение, учитывая взаимоотношения между нашими странами, учитывая определенную чувствительность по данному вопросу, провести определенные консультации и после них прийти к единому знаменателю. Речь о том, что мы закрываем российские телеканалы на территории Казахстана, конечно, не идет", - резюмировал министр.

Ранее абонентов оператора iD TV проинформировали о приостановлении ретрансляции телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" с 11 декабря 2017 года.

Позже в МИК РК сообщили, что между ведомством и руководством Министерства связи и массовых коммуникаций России достигнута договоренность о сохранении до 1 марта 2018 года для казахстанских кабельных операторов телевещания существующего уровня лицензионной стоимости телеканалов "НТВ-Мир", "РТР Планета", "Россия 24", "Россия-Культура".