В России на 16 лет осуждён разыскиваемый в Узбекистане правозащитный активист

- Суд в Москве признал правозащитного активиста из Узбекистана, который проживал в России в качестве соискателя убежища, виновным в руководстве ячейкой запрещенного в России исламистского движения и приговорил к 16 годам тюрьмы.

Приговор 28-летнему уроженцу Бухарской области Узбекистана Рахмиддину Камолову Московский окружной суд огласил 17 декабря. До своего задержания в России Камолов занимался правозащитной деятельностью в базирующейся в Москве организации «Помощь – Ёрдам».

Адвокат Камолова Тимофей Широков сказал, что, согласно версии следователей, Камолов в 2015 году организовывал встречи, участников которых якобы призывали вступить в движение «Хизб ут-Тахрир». По словам адвоката, в суде не было приведено доказательств того, что Рахмиддин причастен к этому движению. Тимофей Широков говорит, что намерен обжаловать приговор. По словам адвоката, по данному делу к уголовной ответственности привлечены еще несколько выходцев из стран Центральной Азии и один россиянин.

В Узбекистане Камолов объявлен в розыск по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Посягательство на конституционный строй Узбекистана» и «Участие в запрещенных религиозных организациях».

Запрещенная в центральноазиатских республиках и в России организация «Хизб ут-Тахрир» утверждает, что ее деятельность носит мирный характер. Целью этой международной политической организации провозглашено объединение мусульманских стран под флагом глобального халифата, управляемого по законам шариата.