Между Монголией и Макао подписано соглашение об «Обмене заключенными»

- Генеральный консул Монголии в специальных административных районах КНР (Макао и Гонконге) С.Эрдэнэ и секретарь Министерства по вопросам администрации и юстиции Макао Чань Хойфань 15 декабря подписали соглашение между Монголией и специальным административным регионом КНР, Макао об «Обмене заключенными», сообщает Монцамэ.

В церемонии подписания соглашения приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в КНР Д.Ганхуяг, заместитель полномочного представительства МИД КНР в специальном административном районе в Макао Юань Хынг и другие официальные лица.

Подписание данного соглашения позволяет осужденным отбывать наказание на родине. Кроме этого, соглашение стимулирует развитие двусторонних отношений в правовой сфере между Монголией и Макао.