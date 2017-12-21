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  21 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Между Монголией и Макао подписано соглашение об «Обмене заключенными»
CA-NEWS (MNG) - Генеральный консул Монголии в специальных административных районах КНР (Макао и Гонконге) С.Эрдэнэ и секретарь Министерства по вопросам администрации и юстиции Макао Чань Хойфань 15 декабря подписали соглашение между Монголией и специальным административным регионом КНР, Макао об «Обмене заключенными», сообщает Монцамэ.

В церемонии подписания соглашения приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в КНР Д.Ганхуяг, заместитель полномочного представительства МИД КНР в специальном административном районе в Макао Юань Хынг и другие официальные лица.

Подписание данного соглашения позволяет осужденным отбывать наказание на родине. Кроме этого, соглашение стимулирует развитие двусторонних отношений в правовой сфере между Монголией и Макао.

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