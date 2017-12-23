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  23 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Из здания суда в Москве сбежали двое задержанных мигрантов из Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - Полиция проверяет информацию о побеге двух задержанных из Кузьминского районного суда в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, в полицию поступила информацию о побеге двух граждан Узбекистана из Кузьминского суда. Позже в Мосгорсуде подтвердили эти данные.

"В пятницу в Кузьминском суде рассматривалось административное дело в отношении двух иностранных граждан. После того, как было оглашено постановление и когда готовились его копии, указанные граждане, будучи под контролем сотрудников полиции, взяли у последних разрешение покурить, после чего пошли на улицу и убежали", - рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Она добавила, что сбежавшие были привлечены к административной ответственности по ст. 18.18 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательных правил, связанных с исполнением принятого в отношении их решения об административном выдворении за пределы РФ или о депортации).

В Мосгорсуде отметили, что в момент побега "указанные граждане еще не были переданы приставам для дальнейшего исполнения решения суда". В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что для поиска сбежавших, уроженцев Узбекистана 1989 и 1992 годов рождения, столичной полицией введен план "Перехват".

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