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  23 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане откроют Университет журналистики и средств массовой коммуникации

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев указал на необходимость создания Университета журналистики и средств массовой коммуникации. С таким предложением он выступил в послании парламенту страны, прозвучавшем 22 декабря в прямом эфире.

Глава государства в своей речи отметил, что сегодня в Узбекистане действуют более 1,5 тысячи СМИ различных форм собственности, направлений деятельности и формата передачи информации.

«Все они нуждаются в высококвалифицированных кадрах и нет опорного учреждения высшего образования, который бы едино решал эти масштабные задачи в централизованном порядке», — сказал президент.

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