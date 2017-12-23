В Узбекистане откроют Университет журналистики и средств массовой коммуникации

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев указал на необходимость создания Университета журналистики и средств массовой коммуникации. С таким предложением он выступил в послании парламенту страны, прозвучавшем 22 декабря в прямом эфире.

Глава государства в своей речи отметил, что сегодня в Узбекистане действуют более 1,5 тысячи СМИ различных форм собственности, направлений деятельности и формата передачи информации.

«Все они нуждаются в высококвалифицированных кадрах и нет опорного учреждения высшего образования, который бы едино решал эти масштабные задачи в централизованном порядке», — сказал президент.