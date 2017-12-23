В Узбекистане откроют Университет журналистики и средств массовой коммуникации
- Узбекистан, общество
- 11:51, 23 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев указал на необходимость создания Университета журналистики и средств массовой коммуникации. С таким предложением он выступил в послании парламенту страны, прозвучавшем 22 декабря в прямом эфире.
Глава государства в своей речи отметил, что сегодня в Узбекистане действуют более 1,5 тысячи СМИ различных форм собственности, направлений деятельности и формата передачи информации.
«Все они нуждаются в высококвалифицированных кадрах и нет опорного учреждения высшего образования, который бы едино решал эти масштабные задачи в централизованном порядке», — сказал президент.
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