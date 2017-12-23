Проверку предпринимателей приостановят на 2 года, - президент Узбекистана
- Узбекистан, общество
- 10:25, 23 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - Проверка финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей Узбекистана будет приостановлена на 2 года. С таким предложением выступил Шавкат Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису в пятницу, 22 декабря.
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Президент отметил, что деятельность Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов не отвечает требованиям современности.
«Подумайте сами, и рабочий орган, и проводящий самое большое количество проверок контролирующий орган — это налоговое ведомство. Оно само разрешает проверки и само же проверяет, где тут логика?», — цитирует УзА главу государства.
Кроме того, президент предложил перейти на электронную систему выдачи разрешений на проведение проверки и возложение контроля за этим на Генеральную прокуратуру, передает uz24.uz.
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