РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Шавкат Мирзиёев: "Повсюду коррупция, бюрократия. Отныне так жить нельзя!"
Предыстория: Мне говорят, что я не знал обо всём творящемся, будучи премьером? Я всё знал, но окружение было плохим, - президент Узбекистана Ш.Мирзиеев

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своём послании, сделанном впервые в истории страны парламенту, обозначил текущую ситуацию в республике. "Повсюду коррупция, бюрократия. Отныне так жить нельзя!", - сказал глава государства, обращаясь к сенаторам, главам городских, районных и областных администраций и представителям НПО.

"Особенно не входит ни в какие рамки волокита, разводимая чиновниками в сфере обслуживания. Такого положения дел отныне терпеть нельзя", - сказал глава государства Шавкат Мирзиёев в Послании.

Напомним, что 22 декабря в Ташкенте в прямом эфире прошло видеоселекторное совещание, посвящённое итогам года и приоритетам 2018 года. Совещание продолжалось 4 часа и транслировалось по телеканалам Узбекистана, а также по системе видеосвязи в дипведомствах страны за рубежом и всех городских и областных администрациях.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×