Шавкат Мирзиёев: "Повсюду коррупция, бюрократия. Отныне так жить нельзя!"

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своём послании, сделанном впервые в истории страны парламенту, обозначил текущую ситуацию в республике. "Повсюду коррупция, бюрократия. Отныне так жить нельзя!", - сказал глава государства, обращаясь к сенаторам, главам городских, районных и областных администраций и представителям НПО.

"Особенно не входит ни в какие рамки волокита, разводимая чиновниками в сфере обслуживания. Такого положения дел отныне терпеть нельзя", - сказал глава государства Шавкат Мирзиёев в Послании.

Напомним, что 22 декабря в Ташкенте в прямом эфире прошло видеоселекторное совещание, посвящённое итогам года и приоритетам 2018 года. Совещание продолжалось 4 часа и транслировалось по телеканалам Узбекистана, а также по системе видеосвязи в дипведомствах страны за рубежом и всех городских и областных администрациях.