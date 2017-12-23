В Узбекистане все дорожно-патрульные посты на границах областей будут закрыты

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане все дорожно-патрульные посты на границах областей будут закрыты. Об этом 22 декабря заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, выступая в ходе видеоселекторного совещания в Ташкенте.

В Узбекистане в настоящее время наличие дорожно-патрульных постов между областями ограничивает свободу передвижения и отрицательно сказывается на торгово-экономических отношениях, внутреннем и въездном туризме, сообщает УзА.

"Подумайте сами, в настоящее время на территории нашей страны имеется более 60 таких постов. Теперь представьте, если рядовой гражданин захочет доехать из Хорезма до Ташкента на своей машине, он пройдет 17 постов. Едущий из Ферганской области человек столкнется с 8 такими постами", - отметил Шавкат Мирзиёев в своем Послании парламенту.

"В этой связи необходимо ликвидировать все дорожно-патрульные посты на границах областей, резко сократить количество стационарных постов патрульной службы", сказал глава государства.