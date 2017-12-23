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  23 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане все дорожно-патрульные посты на границах областей будут закрыты
Предыстория: Впервые в истории президент Узбекистана выступил с обращением к парламентуПродолжение: Мне говорят, что я не знал обо всём творящемся, будучи премьером? Я всё знал, но окружение было плохим, - президент Узбекистана Ш.Мирзиеев

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане все дорожно-патрульные посты на границах областей будут закрыты. Об этом 22 декабря заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, выступая в ходе видеоселекторного совещания в Ташкенте.

В Узбекистане в настоящее время наличие дорожно-патрульных постов между областями ограничивает свободу передвижения и отрицательно сказывается на торгово-экономических отношениях, внутреннем и въездном туризме, сообщает УзА.

"Подумайте сами, в настоящее время на территории нашей страны имеется более 60 таких постов. Теперь представьте, если рядовой гражданин захочет доехать из Хорезма до Ташкента на своей машине, он пройдет 17 постов. Едущий из Ферганской области человек столкнется с 8 такими постами", - отметил Шавкат Мирзиёев в своем Послании парламенту.

"В этой связи необходимо ликвидировать все дорожно-патрульные посты на границах областей, резко сократить количество стационарных постов патрульной службы", сказал глава государства.

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Комментарии (1)
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Xalemus
14:01, 23 декабря 2017
Покойный дедок строил строил систему и тут на тебе, все в один миг разрушилось.
Браво нынешнему президенту Узбекистана, оказался умнее диктатора параноика, которого закопали и забыли.
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