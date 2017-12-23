Казахстан не будет открывать свободный ввоз авто из России

CA-NEWS (KZ) - В 2018 году Казахстан сохранит действующие на данный момент ограничения на ввоз автомобилей из России, сообщают казахстанские сми

Как сообщается, в последнее время в соцсетях стали распространяться слухи о том, что с 1 января 2018 года, после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, из России и других стран Экономического союза можно будет ввозить в Казахстан автомобили без ограничения по экологическому классу и ряду других требований. То есть повторится ситуация трехлетней давности, когда с 1 января 2015-го отменили НДС для ввозимых из Евразийского союза авто, а также заработал Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и из России в нашу страну хлынул поток машин.

На тот момент продажи в автосалонах Казахстана резко упали, вторичный рынок наполнился б/у автомобилями. Примерно полгода спустя Министерство по инвестициям и развитию Казахстана в целях спасения местной автопромышленности издало приказ № 342 "Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан".

Документ запрещал постановку на учет в Казахстане машин экологического класса ниже чем Евро-4, а также не оборудованных АБС, фронтальными подушками безопасности, системой крепления детских кресел ISOFIX и дневными ходовыми огнями. И наконец, ввоз авто из ЕАЭС буквально полностью перекрыли утильсбором и повышением ставок сбора за первичную регистрацию.

После принятия Таможенного кодекса ЕАЭС никаких изменений не произойдет. И все ограничения, действующие сегодня, в следующем году останутся в силе, заявили в Министерстве по инвестициям и развитию, а также в Министерстве энергетики Казахстана. "