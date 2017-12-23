РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Для узбекистанцев в интернете будет открыта специальная веб-страница "Мое мнение"
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем Послании парламенту, озвученном 22 декабря в прямом эфире, предложил внедрить порядок коллективного электронного обращения в качестве передового механизма демократии.

То есть, в законе должно быть определено обязательным рассмотрение Олий Мажлисом или кенгашами народных депутатов инициатив, выдвинутых группами граждан.

"В связи с этим, для выражения гражданами нашей страны своего мнения по важным вопросам, касающимся жизни государства и общества, целесообразно организовать в сети Интернет специальную веб-страницу “Мое мнение”, - сказал глава государства.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×