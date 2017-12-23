Для узбекистанцев в интернете будет открыта специальная веб-страница "Мое мнение"

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем Послании парламенту, озвученном 22 декабря в прямом эфире, предложил внедрить порядок коллективного электронного обращения в качестве передового механизма демократии.

То есть, в законе должно быть определено обязательным рассмотрение Олий Мажлисом или кенгашами народных депутатов инициатив, выдвинутых группами граждан.

"В связи с этим, для выражения гражданами нашей страны своего мнения по важным вопросам, касающимся жизни государства и общества, целесообразно организовать в сети Интернет специальную веб-страницу “Мое мнение”, - сказал глава государства.