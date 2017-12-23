Гуманитарная ситуация в Сирии далека от удовлетворительной, - глава МИД РК
CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов подвел итоги очередных сирийских переговоров, которые прошли в Астане.
Восьмой раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии прошел в столице Казахстана 21-22 декабря.
"Это полноценная платформа (в Астане — ред.), в совершенно уникальном формате для всех сторон, заинтересованных в стабильности в Сирии. Прекращение боевых действий в Сирии установилось уже на протяжении почти 12 месяцев, что является существенным достижением. Несмотря на факт того, что текущая гуманитарная ситуация в Сирии далека от удовлетворительной, имело место постепенное улучшение благодаря деэскалации конфликта", — сказал Абдрахманов на пленарном заседании в пятницу.
По его словам, в Сирии еще предстоит решать много проблем, включая одну из ключевых — вопрос обмена заложниками, сообщает Sputnik-Казахстан.
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