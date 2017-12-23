Шавкат Мирзиёев: «Наши депутаты, сенаторы должны пробудиться»

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана указал депутатам на низкую эффективность их работы, потребовал вносить больше полезных законопроектов и прямым текстом призвал парламентариев «пробудиться».

"К сожалению, лишь на словах осталась идея о том, что наши депутаты, сенаторы должны пробудиться, это – требование жизни. Еще раз подчеркиваю, нет практического результата",- отметил президент страны в своем Послании членам Сената и депутатам Законодательной палаты Олий Мажлиса.

"Из выдвинутых в течение года 136 законодательных инициатив лишь 27 относятся к депутатам, они в основном касаются внесения изменений и дополнений в действующие законы, исходя из указов и постановлений Президента, и уже само это не указывает ли на низкую эффективность деятельности нашего парламента?, - отметил Мирзиёев. Скажите, что для реализации реформ должны приниматься только указы и постановления Президента? Когда парламент разработает постановление или закон, направленный на коренное улучшение, пусть, не много, но хотя бы одной сферы? Когда будет выполнена эта работа? Наш народ ждет от вас ответа по данному поводу. Прошли те времена, когда бытовало мнение, мы избраны депутатом или сенатором, все, теперь, мы будем делать все по-своему. Еще раз повторяю, надо пробудиться", - сказал президент.

Напомним, что 22 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев впервые в истории этой страны обратился с посланием к парламенту. Все транслировалось в прямом эфире. Речь продолжалась около четырех часов, глава государства подвел итоги года и обрисовал перспективы.