РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Eni получила от Казахстана право на разведку и добычу в блоке Исатай
CA-NEWS (KZ) - Министерство энергетики Казахстана подписало соглашение о передаче итальянскому нефтегазовому концерну Eni 50% права недропользования на разведку и добычу углеводородов в блоке Исатай, расположенном в казахстанском секторе Каспийском море, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Операционную деятельность на лицензионной территории, которая согласно предварительным оценкам имеет значительные запасы углеводородов, будет осуществлять компания "Исатай Оперейтинг Компани", совместно учрежденная компанией Eni (50%) и АО "НК "КазМунайГаз" (50%)", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что Eni является мировым лидером в геологоразведке и обладает большим опытом работы в сложных технических и экологических условиях Каспийского шельфа.

"В результате этого соглашения расширяется сфера деятельности и присутствие Eni в Республике Казахстан, а также укрепляется стратегическое сотрудничество с ключевым партнером АО "НК "Казмунайгаз", — отмечается в сообщении.

Eni входит в число участников кашаганского проекта (16,81% долевого участия) и выступает совместным оператором газового месторождения Карачаганак (29,25% долевого участия).

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×