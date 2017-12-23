Eni получила от Казахстана право на разведку и добычу в блоке Исатай

- Министерство энергетики Казахстана подписало соглашение о передаче итальянскому нефтегазовому концерну Eni 50% права недропользования на разведку и добычу углеводородов в блоке Исатай, расположенном в казахстанском секторе Каспийском море, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Операционную деятельность на лицензионной территории, которая согласно предварительным оценкам имеет значительные запасы углеводородов, будет осуществлять компания "Исатай Оперейтинг Компани", совместно учрежденная компанией Eni (50%) и АО "НК "КазМунайГаз" (50%)", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что Eni является мировым лидером в геологоразведке и обладает большим опытом работы в сложных технических и экологических условиях Каспийского шельфа.

"В результате этого соглашения расширяется сфера деятельности и присутствие Eni в Республике Казахстан, а также укрепляется стратегическое сотрудничество с ключевым партнером АО "НК "Казмунайгаз", — отмечается в сообщении.

Eni входит в число участников кашаганского проекта (16,81% долевого участия) и выступает совместным оператором газового месторождения Карачаганак (29,25% долевого участия).