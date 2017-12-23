Казахстан передал Таджикистану 1 тыс. тонн мазута в качестве гуманитарной помощи

- Правительство Казахстана передало 22 декабря Таджикистану гуманитарную помощь в объеме 1 тыс. тонн, сообщают казахстанские сми.

Посол Казахстана в РТ Нурлан Сейтимов передал Агентству по материальным резервам Таджикистана 1 тыс. тонн мазута.

Всего из Казахстана в Таджикистан привезли 16 вагонов-цистерн с мазутом марки 100 .

В своем выступлении казахский дипломат отметил, что это гуманитарная помощь предоставляется братскому народу, и правительство Казахстана продолжит оказание помощи.

В августе прошлого года Казахстан предоставил Таджикистану в виде гуманитарной помощи 120 тонн продовольствия.