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  23 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан передал Таджикистану 1 тыс. тонн мазута в качестве гуманитарной помощи
CA-NEWS (TJ) - Правительство Казахстана передало 22 декабря Таджикистану гуманитарную помощь в объеме 1 тыс. тонн, сообщают казахстанские сми.

Посол Казахстана в РТ Нурлан Сейтимов передал Агентству по материальным резервам Таджикистана 1 тыс. тонн мазута.

Всего из Казахстана в Таджикистан привезли 16 вагонов-цистерн с мазутом марки 100 .

В своем выступлении казахский дипломат отметил, что это гуманитарная помощь предоставляется братскому народу, и правительство Казахстана продолжит оказание помощи.

В августе прошлого года Казахстан предоставил Таджикистану в виде гуманитарной помощи 120 тонн продовольствия.

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