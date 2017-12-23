Рахмон освободил от всех видов налогов продажи продукции народных ремесел

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил объявить 2018 год – Годом народных ремесел. Данное предложение глава государства озвучил в своем Послании к парламенту республики.

В этой связи президент поручил правительству принять меры по активизации выдачи льготных кредитов предпринимателям, ремесленникам через фонд поддержки предпринимательства, сообщает Авеста.

«У нас есть средства, но не можем их осваивать. Нужно ввести строгий контроль, выделять кредиты развитию ремесла в горных районах. Для стимулирования и развития народных ремесел продажа продукции народных ремесел с 1 января 2018 года освобождается от выплат всех видов налогов», – сообщил Эмомали Рахмон.