РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Рахмон освободил от всех видов налогов продажи продукции народных ремесел
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил объявить 2018 год – Годом народных ремесел. Данное предложение глава государства озвучил в своем Послании к парламенту республики.

В этой связи президент поручил правительству принять меры по активизации выдачи льготных кредитов предпринимателям, ремесленникам через фонд поддержки предпринимательства, сообщает Авеста.

«У нас есть средства, но не можем их осваивать. Нужно ввести строгий контроль, выделять кредиты развитию ремесла в горных районах. Для стимулирования и развития народных ремесел продажа продукции народных ремесел с 1 января 2018 года освобождается от выплат всех видов налогов», – сообщил Эмомали Рахмон.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×