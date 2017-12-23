Хотим понять, кто купил - глава Комитета госдоходов Казахстан о квартире в Париже за $76 млн

CA-NEWS (KZ) - Председатель Комитета государственных доходов прокомментировал ситуацию вокруг покупки дорогостоящей квартиры во Франции неизвестным казахстанцем, передает Tengrinews.kz.

Глава КГД Ардак Тенгебаев, отвечая на вопрос, отметил, что история с покупкой квартиры во Франции за $76 млн вызвала бурную реакцию.

"Мы сделали запрос нашим коллегам во Францию. В запросе указали: хотим понять, кто купил, какой гражданин, исходя из данных, которые нам представят. Исходя из этих данных, мы будем продолжать работу по привлечению. Может быть, этот человек предоставлял даже декларацию. У нас очень много людей, более тысячи человек, которые имеют очень большие суммы денег, и они задекларировали эти суммы. Окажется так, что один из этих людей купил эту квартиру и у него на это деньги были, то, конечно, у нас к нему претензий не будет", - ответил на вопрос глава Комитета госдоходов в ходе брифинга в СЦК.

"Но если у нас будут определенные вопросы по источнику происхождения этих денег, то тогда, конечно, мы эти вопросы будем задавать после получения той информации, которая придет от наших французских коллег. Учитывая, что это международный запрос и он идет через посольство и через МИД, то обычно исполняется не так быстро. Как только мы получим информацию, мы обязательно до вас доведем", - заверил Ардак Тенгебаев.

Ранее генеральный прокурор Жакип Асанов сообщил, что проверкой факта покупки якобы представителем правительства Казахстана квартиры в Париже за $76 млн должен заниматься Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

"Этот вопрос всех казахстанцев интересует. (...) Сразу скажу, что у нас в производстве нет такого уголовного дела. Оно не возбуждено. Но проверочные мероприятия проводятся. Пока каких-либо сведений дать не можем, проверочные мероприятия пока еще проводятся", - сообщил в ходе брифинга в Астане заместитель руководителя Службы экономических расследований КГД МФ РК Конысбек Ибраев.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что якбы представитель правительства Казахстана купил квартиру в Париже за $76 млн. Сообщалось, что жилье расположено в дорогостоящем районе французской столицы в пешей доступности от Елисейских полей.

Площадь квартиры - 1 200 квадратных метров. В ней пять спален, пять санузлов, имеются SPA-зона, отдельные помещения для обслуживающего персонала, комната для охраны, пуленепробиваемые стекла, а также пятиметровое бронированное убежище.



